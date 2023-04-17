القصرين: إستقرار الوضع الصحي لشاب اصيب جراء انفجار لغم ارضي قديم بجبل السلوم

أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني إستقرار الوضع الصحي للشاب، الذي أصيب أمس الأحد، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم جراء انفجار لغم ارضي قديم.



وأوضح الشعباني صباح اليوم الإثنين في تصريح ل"وات" أن الشاب المصاب، أصيل منطقة المثنانية في معتمدية القصرين الجنوبية ويبلغ من العمر 26 عاما خضع مساء أمس إلى ثلاثة عمليات جراحية في المستشفى الجهوي بالقصرين وهو حاليا بقسم الإنعاش تحت المراقبة الصحية.



يذكر أن شابا آخر أصيل منطقة عين زيان من معتمدية سبيبة في ولاية القصرين بترت الإثنين المنقضي ساقه اليمنى جراء إصابته بلغم في عمق جبل مغيلة المعلن منطقة عسكرية مغلقة أثناء تحوله للجبل لرعي أغنامه.



وكانت وزارة الدفاع الوطني قد حذرت في عدة مناسبات المواطنين من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو مناطق العمليات العسكرية أو المناطق الحدودية العازلة حفاظًا على أرواحهم من أي خطر محتمل.



