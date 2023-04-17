بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي يواصل هز الشباك مع فريقه الكويت

سجل المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي هدفا ليتعادل فريقه الكويت مع ضيفه القادسية 1-1 في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الكويتية لكرة القدم.
وبادر الخنيسي بافتتاح التسجيل لفائدة الكويت منذ الدقيقة 20 قبل ان يدرك المالي ابراهيما تانديا التعادل للقادسية في الدقيقة 68.
وهو الهدف الرابع للخنيسي مع الكويت منذ انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.
وحافظ الكويت على صدارة الترتيب بمجموع 40 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على صاحب المركز الثاني كاظمة الذي لعب مباراة اقل.
وبادر الخنيسي بافتتاح التسجيل لفائدة الكويت منذ الدقيقة 20 قبل ان يدرك المالي ابراهيما تانديا التعادل للقادسية في الدقيقة 68.
وهو الهدف الرابع للخنيسي مع الكويت منذ انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.
وحافظ الكويت على صدارة الترتيب بمجموع 40 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على صاحب المركز الثاني كاظمة الذي لعب مباراة اقل.
🎥— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) April 16, 2023
#دوري_زين_لكرة_القدم
🚩 القسم الثالث
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• هدف ياسين الخنيسي في مرمى القادسية ⚽️
.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/jFcGmXPZ5F
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