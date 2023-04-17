Babnet

بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي يواصل هز الشباك مع فريقه الكويت

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 08:33 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سجل المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي هدفا ليتعادل فريقه الكويت مع ضيفه القادسية 1-1 في المباراة التي اقيمت يوم الاحد لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الكويتية لكرة القدم.
وبادر الخنيسي بافتتاح التسجيل لفائدة الكويت منذ الدقيقة 20 قبل ان يدرك المالي ابراهيما تانديا التعادل للقادسية في الدقيقة 68.
وهو الهدف الرابع للخنيسي مع الكويت منذ انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.
وحافظ الكويت على صدارة الترتيب بمجموع 40 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على صاحب المركز الثاني كاظمة الذي لعب مباراة اقل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265095


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 17 أفريل 2023 | 26 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:57 16:00 12:26 05:43 04:11
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1221°-1023°-1224°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    