بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي يواصل هز الشباك مع فريقه الكويت

وبادر الخنيسي بافتتاح التسجيل لفائدة الكويت منذ الدقيقة 20 قبل ان يدرك المالي ابراهيما تانديا التعادل للقادسية في الدقيقة 68.وهو الهدف الرابع للخنيسي مع الكويت منذ انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.وحافظ الكويت على صدارة الترتيب بمجموع 40 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط على صاحب المركز الثاني كاظمة الذي لعب مباراة اقل.