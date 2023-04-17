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المنتخب الوطني للاواسط يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 01:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توج المنتخب الوطني للاواسط لكرة اليد بلقب البطولة العربية لكرة اليد بعد فوزه الليلة بقاعة المهدية على نظيره السعودي بنتيجة 34-25 . ( الشوط الاول 18-9) .وهو اللقب الثالث من نوعه في رصيد المنتخب الوطني للاواسط الذي يدربه زهير مسعود.
وتم الاختيار على وسام السنوسي قائد المنتخب التونسي كافضل لاعب في المباراة النهائية..
وكان المنتخب الجزائري تحصل على المركز الثالث في البطولة فيما انهى المنتخب الليبي البطولة في المركز الرابع
ويذكر ان منتخبات اواسط تونس و السعودية و الجزائر تستعد للمشاركة في بطولة العالم 2023




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