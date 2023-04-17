بطولة موريلوس المكسيكية - عزيز دوقاز يستهل مشاركته بملاقاة الصيني يونشاوكيتي بو

يستهل لاعب التنس التونسي محمد عزيز دوقاز غدا الثلاثاء مشاركته في بطولة موريلوس المكسيكية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمواجهة الصيني يونشاوكيتي بو المصنف 239 عالميا في مباراة لحساب الدور السادس عشر.

وكان عزيز دوقاز حقق قفزة هامة في التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر اليوم الاثنين بعدما تقدم 21 مرتبة ليصبح في المركز 236 عالميا مستفيدا من مشوراه المتميز في بطولة ليون المكسيكية (ارضية صلبة) التي بلغ خلالها في منافسات الفردي الدور نصف النهائي بينما كسب في مسابقة الزوجي اللقب رفقة زميله الفرنسي انطوان اسكوفيي.



