تطاوين: نشاطات تضامنية لفوجي الكشافة بغمراسن خلال شهر رمضان

نظم فوج غمراسن للكشافة اليوم الاحد وللسنة الرابعة على التوالي حفل ختان جماعي باحدى المصحات الخاصة تولى خلاله الدكتور الجراح القليعي سعدالله ختان عشرة اطفال من ابناء العائلات الفقيرة والمعوزة مجانا بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك مع تقديم الفوج للاطفال المحتفى بختانهم واسرهم بهذه المناسبة هدايا وملابس حسب ما افادت به قائدة عشيرة عليسة للدليلات بالفوج القائدة حنان قديدي مراسل وات في الجهة.



وكانت رابطة الرواد والاحباء بالفوج نظمت ايضا مساء امس مادبة افطار لافراد قيادته واسر الاطفال المختونين عقبتها سهرة رمضانية فنية بدار الثقافة وبمشاركتها ومساهمة الكورال ونادى الموسيقى في المنطقة حضره عدد كبير من الشباب والكشافين.

ونظمت قيادة الفوج خلال الايام العشر الاولى من شهر رمضان مادبة افطار مماثلة للكشافين وعدد من العائلات المعوزة والفقيرة فيما وزعت فتيات عشيرة عليسة للدليلات خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان 65 قفة على مستحقيها بداية شهر الصيام.

وبالتوازي اطلق فوج الجبال للكشافة بغمراسن حملة سنين دائمة تحت شعار "الفرحة فرحتين والعيد عيدين" لجمع اللعب للصغار والحلويات لكبار العائلات محدودة الدخل ونظم بدوره مأدبة افطار لقيادته وعدد من العائلات الفقيرة وعابري السبيل.









