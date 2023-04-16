التكوين المتخصص في تقنيات المتجددة للألبان في تونس ساهم في رفع الانتاجية بنسبة 23 بالمائة

كشفت الدراسات الأخيرة حول التكوين في مجال التقنيات المتجددة في قطاع الألبان في تونس ان الحلقات التدريبية ساهمت في رفع الانتاجية لدى المتدربين بنسبة 23 بالمائة بالمقارنة بمربي الأبقار الذين لم يتقلوا تدريبات متخصصة.



وتأتي هذه البيانات مع اعلان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي تساهم في تقديم هذا التكوين عن اختتام دورة تدريبية شارك فيها 346 مربي ابقار سجلت حضور 31 بالمائة من النساء و41 بالمائة من الشباب.



ويندرج برنامج التكوين في مجال التقنيات المتجددة في قطاع الالبان في اطار المشروع المتجدد للفلاحة والصناعات الغذائية التي تموله الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الدولي والتنمية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



وساهم البرنامج، منذ اطلاقه، في مساعدة قرابة 4900 فلاح على الحصول على تكوين في مجال التقينات الفلاحية المتجددة وتشكل النساء نسبة 56 بالمائة من المستفدين من التكوين الى جانت ادماج لافت للشباب قارب 48 بالمائة.



