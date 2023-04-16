تونس تشارك في الصالون الدولي للأغذية بأذربيجان المنعقد من 17 الى 19 ماي 2023

أعلن مركز النهوص بالصادرات "ان تونس ستشارك في الصالون الدولي للأغذية المنعقد بأذربيجان من 17 الى 19 ماي 2023".



وتقام المشاركة التونسية، ضمن جناح يمتد على 18 مترا مربعا مخصصا لعرض المنتوجات الغذائية من بينها زيت الزيتون والتمور والعجين والمصبرات الى جانب منتوجات محلية أخرى.



وتشكل هذه المشاركة فرصة، للتعريف بالمنتوجات التونسية على مستوى سوق أذربيجان علما وان الدورة 28 من التظاهرة تعد حدثا هاما متخصصا في القطاع الفلاحي ويستقطب انظار 1500 عارض من 20 بلدا و يزوره نحو 66 الف زائر مهني، حسب المركز.





