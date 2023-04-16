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دورة ليون المكسيكية للتنس: التونسي عزيز دوغاز يفوز مع الفرنسي اسكوفييه بلقب الزوجي

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 14:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
توج لاعب التنس التونسي محمد عزيز دوقاز(المصنف 257) اليوم الاحد بمعية اللاعب الفرنسي انطوان اسكوفيي بلقب مسابقة الزوجي في دورة ليون المكسيكية المفتوحة للتنس (75 نقطة) اثر فوزهما على الثنائي المتكون من النمساوي ماكسيميليان نيوكريست واليوناني ميشيل برفولاراكيس بواقع 7-6 و 3-6 و 10-5 بعد ساعة و 35 دق من اللعب.

ويعد هذا التتويج اللقب الاول في مسيرة اللاعب التونسي عزيز دوقاز.
يذكر ان عزيز دوقاز قد انهزم في وقت سابق في لقاء الدور نصف النهائي في منافسات الفردي امام الارجنتيني خوان بابول فيكوفيتش بنتيجة 2-1 تفاصيلها 6-3 و 4-6 و 4-6.

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