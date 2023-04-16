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اجتماع يبحث مشاغل نوادي الغوص بجزيرة جربة

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 19:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انعقد مساء السبت بجزيرة جربة، اجتماع مع نوادي الغوص بالمنطقة باشراف مسيرين من الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والانقاذ.وتم بالمناسبة الاستماع الى مشاغل الاندية الناشطة بالجهة واستعراض المجهود الذي تقوم به الجامعة للوقوف الى جانب هياكل الغوص ودعم انشطتهم .

وأكد سليم بكار، نائب رئيس الجامعة المكلف بالغوص، والذي كان مصحوبا بنورالدين بن عويدة ، عضو اللجنة الفنية الوطنية، على وقوف الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والانقاذ الى جانب النوادي بالمنطقة، وسعي الجامعة الدائم الى تطوير هذا النشاط وجعله رافدا اقتصاديا يتجاوز البعد الرياضي، في اطار تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية ومعايير السلامة ومجالات تدخل كل الأطراف المعنية بنشاط الغوص.

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