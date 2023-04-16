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مبابي وميسي يسجلان في فوز باريس 3-1 على عشرة لاعبين من لانس

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 06:41 قراءة: 0 د, 51 ث
      
سجل كيليان مبابي وليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول ليفوز باريس سان جيرمان 3-1 على عشرة لاعبين من ضيفه لانس ليتصدر الفريق دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق تسع نقاط عن منافسه يوم السبت.

وطُرد ساليس عبد الصمد لاعب لانس، الذي ما زال في المركز الثاني لكن تلقت آماله في اللقب ضربة قوية، في الدقيقة 19 دقيقة عقب تدخله بقوة على أشرف حكيمي.
واستفاد باريس سان جيرمان من النقص العددي ليسجل ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق.
ومنح مبابي مهاجم فرنسا التقدم لفريقه في الدقيقة 31 حين حول تمريرة فيتينيا في المرمى.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري إذ رفع رصيده إلى 139 هدفا ليتخطى الرقم السابق للمهاجم إدينسون كافاني.

وبعد ذلك بست دقائق، جعل فيتينيا النتيجة 2-صفر بتسديدة بعيدة المدى اكتفى حارس لانس بريس سامبا بمشاهدتها.

وترك ميسي بصمته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى تمريرة بكعب القدم من مبابي ليسدد قائد الأرجنتين من زاوية ضيقة في الشباك.
وقلص لانس الفارق من ركلة جزاء نفذها بشيمسواف فرانكوفسكي بنجاح بعد ساعة من اللعب.

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