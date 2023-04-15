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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) : نتائج الجولة السادسة والأخيرة

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:

في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي 1 - 3

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي التونسي 19 6 (بطل تونس )
-----------------------------------------------------------
النادي الرياضي الصفاقسي 8 6
النجم الرياضي الساحلي 8 6
المستقبل الرياضي بالمرسى 2 6


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