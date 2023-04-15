بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج) : نتائج الجولة السادسة والأخيرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:



في القاعة الأولمبية بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 0

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي 1 - 3



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي التونسي 19 6 (بطل تونس )

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النادي الرياضي الصفاقسي 8 6

النجم الرياضي الساحلي 8 6

المستقبل الرياضي بالمرسى 2 6





