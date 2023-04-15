عائدات الخطوط التونسية ترتفع بنسبة 29 بالمائة في موفى مارس 2023

سجلت شركة الخطوط التونسية، تحسنا في عائداتها من النقل بنسبة 29 بالمائة، لتناهز قيمتها 292 مليون دينار، خلال الثلاثي الاول من سنة 2023، وفق مؤشرات نشاط الشركة نشرت على موقع بورصة تونس أمس، الجمعة.



ويعود هذا التحسن إلى تزايد عدد المسافرين على متن الخطوط التونسيّة بنسبة 24 بالمائة، ليتحول من 412 الف مسافر نهاية مارس 2022، الى 509آلاف مسافر موفى مارس 2023.



وزاد، في الان ذاته، متوسط العائدات لكل مسافر (الرحلات المنتظمة) في ساعات الطيران (الرحلات غير المنتظمة) على التوالي بنسبة 5،3 بالمائة و5 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية.



وانخفضت، مع ذلك، حصّة الناقلة الوطنية في السوق، من 33،1 بالمائة الى 28،8 بالمائة حاليا.



وفي ما يتعلق بالأعباء، صاحب التحسن في النشاط زيادة ملحوظة في مصاريف الوقود بنسبة 85 بالمائة لتقدر القيمة ب109،1 مليون دينار ورسوم المطارات بنسبة 42 بالمائة لتصل الى 49،2 مليون دينار.



كما سجلت رسوم تاجير الطائرات، بدورها، ارتفاعا بما قارب 10 مليون دينار، تبعا لدخول الطائرات الجديدة، التي حصلت عليه الناقلة الوطنية حيز النشاط.



وتراجعت مديونية شركة الطيران الوطنية بنسبة 16 بالمائة لتصل قيمتها إلى 766،5 مليون دينار، بعد استئناف سداد آجال استحقاق القروض المحلية المعاد هيكلتها خلال فترة كوفيد-19.



