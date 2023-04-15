المنستير: افتتاح الأيام التجارية بقصر هلال بمشاركة 220 عارضا

يشارك في الدورة 49 للأيام التجارية والثقافية، التى افتتحت مساء امس الجمعة وتتواصل إلى غاية ليلة عيد الفطر، بقصر هلال من ولاية المنستير، 220 عارضا، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة زهرة ثابت "وات".



وتشمل البضاعة المعروضة بالخصوص على الملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات والمواد المنزلية وألعاب أطفال، والحلويات، بأسعار قال عدد من تجار الملابس والاحذية ل"وات" انها "منخفضة " حيث تتراوح التخفيضات بين 15 في المائة و70 في المائة ، في حين اختلفت آراء المواطنين بين من اعتبر أنّها "مرتفعة" ولا مجال لمقارنتها بأسعار السنة الفارطة، على غرار المواطنة حليمة الحاج حمودة (أم لطفلة) التى تساءلت عن سبب ارتفاع الاسعار في الوقت الذي يوجد عرض كبير من البضائع وعديد المعامل المنتجة بقصر هلال، وفي المقابل اعتبر حسن (وهو أب لثلاثة أطفال) أنّ الأسعار مناسبة مقارنة بأسواق ولايات اخرى.



ومن جهته قال العارض باسم العش (بائع احذية) ل"وات" أنّه انتصب منذ الثلاثاء الماضي، وكان الاقبال على اقتناء بضاعته في البداية محتشما لتزداد الحركية منذ مساء يوم امس، متوقعا أن يتحسن الاقبال مع اقتراب العيد وخاصة ليلة العيد.



وأكدت عارضة أخرى (ممثلة لأحد مصانع الملابس الجاهزة المنتصب بالولاية) أنّ الملابس النسائية التى تعرضها ذات جودة متفاوتة وكذلك الاسعار، مؤكدة أنّه تم التخفيض في الأسعار لترويج المخزون.



