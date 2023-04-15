المنستير: مأدبة إفطار رمضانية لفائدة 35 من الأطفال مكفولي الدولة و25 من كبار السن من فاقدي السند

قصد الربط بين الأجيال وخلق أجواء عائلية بين الأطفال مكفولي الدولة وكبار السن من فاقدي السند، نظمت مساء أمس الجمعة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير في المركز المندمج للشباب والطفولة، بالتعاون مع جمعية "الرباط للموروث الغذائي" ، مأدبة إفطار لفائدة 35 من الأطفال مكفولي الدولة و25 من كبار السن من مركز جمعية "رحمة" لرعاية المسنين وفاقدي السند بالمكنين



وبينت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منية الدغموري ل"وات"، ان التظاهرة التى دابت على تنظيمها المندوبية، وتنتظم تحت شعار "تكافل وتواصل"، تضمنت انشادا لسلامية يؤمنها اطفال، واحتفالا تم خلاله توفير هدايا للأطفال وكبار السن وحلويات ومكسرات، وفرها احد المتطوعين يتولى تقديم دروس دعم بصفة مجانية للاطفال (رجل تربية متقاعد)، وكانت المناسبة فرصة لاضفاء اجواء اسرية من خلال الاحتفال بميلاد احدى المقيمات بمركز جمعية "رحمة"



