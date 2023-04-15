وزارة تكنولوجيا الاتصال تمنح 10 ألاف بطاقة دفع الكتروني ء- هوية بشكل مجاني بعد اطلاق هذه الخدمة السبت

أطلقت وزارة تكنولوجيات الإتصال، السبت، أوّل بطاقة دفع الكتروني "ء-هوية" مسبقة الدفع مرتبطة بالهوية الرقمية انطلاقا بمكتب بريد القباضة الأصلية الكائن بنهج شارل ديغول بتونس العاصمة.



واكدت الوزارة في بلاغ لها انه سيتم منح 10 الاف بطاقة دفع الكتروني ء ـ هوية الاولى بشكل مجاني علما وان هذه البطاقة مرتبطة بالمحفظة الالكترونية الموجودة ببوابة المواطن وبالهوية الرقمية للمواطن وتمكّن المواطنين من القيام بعمليات الدفع والسحب وتسهيل المعاملات المالية بطريقة سهلة ومؤمنة.



ويمكن الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني "ء-هوية"، بمختلف مناطق الجمهورية، دون موجب التنقل، إذ تصل البطاقة على العنوان الذي يدرجه المواطن ببوابة المواطن، وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول، بعد طلبها عبر بوابة المواطن وباستعمال الهوية الرقمية.



ويجب التاكد من أنّ رصيد المحفظة مفعل عبر شحنه، وذلك بعد الدخول إلى فضاء المحفظة الإلكترونية إثر الولوج إلى بوابة المواطن وإنشاء حساب خاص بالمحفظة الإلكترونية وببطاقة الدفع الإلكترونية "ء-هوية".



ويرسل البريد التونسي، بعد الموافقة على الشروط العامة ، البطاقة لفائدة أصحابها بواسطة رسالة مضمونة الوصول على عنوان إقامتهم المسجل ببوابة المواطن.



ويقوم صاحب البطاقة، بتفعيلها عبر بوابة المواطن بفضاء المحفظة الإلكترونية من خلال إدخال الرقم السري المتكون من 8 والذي يصله صحبة البطاقة.



وتمكن بطاقة الدفع الالكترونية "ء-هوية" المواطنين من التمتع بالعديد من الخدمات المالية الرقمية من بينها خلاص الخدمات عـلى الخط عبر بوابة المواطن والخلاص عبر الهاتف الجوال مع جميع مشغلي الإتصال وعبر تطبيقات الهواتف الذكية وخلاص المشتريات والخدمات عبر الأنترنات وآلات الدفع الطرفية.



وتسمح البطاقة كذلك بسحب الأموال من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية التمتع بجميع الخدمات المتوفرة بالتطبيقة الرقمية "د 17" للبريد التونسي التي تتضمن تحويل الأموال وخلاص الفواتير وشحن خطوط الهاتف الجوال واستخلاص الحوالات.



ويمكن لحاملي بطاقة الدفع الالكترونية "ء-هوية"، شحنها وتزويدها عند الحاجة بطريقة سهلة من خلال القيام بتنزيل الأموال بمكاتب البريد والقيام بعملية تحويل من البطاقات البنكية، الوطنية أو الدولية، انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي و القيام بتحويل من بطاقة مسبقة الدفع عبر الهاتف الجوال وعبر التحويلات الوطنية الصادرة من الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية.







