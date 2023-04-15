الفنان "رؤوف ماهر " يعتلي لأول مرة ركح مهرجان المدينة بسليانة

اعتلى الفنان "رؤوف ماهر" أمس الجمعة ، لأول مرة ركح مهرجان المدينة بسليانة وذلك في الدورة الرابعة والعشرين، تحت هتاف كبير من الجماهير ووابل من التصفيق والتفاعل مع إطلالته على الركح.



وشهدت السهرة إقبالا جماهيريا كبيرا قدر بحوالي أكثر من 700 شخص، حيث كانت الطوابير طويلة جدا أمام المركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية، قبل 3 ساعات من انطلاق العرض، ليكون الجمهور، من مختلف الفئات العمرية، حاضرا في الموعد دون أن يملّ طول الانتظار.



لم يتوان الفنان "رؤوف ماهر "، عن مغازلة جمهور سليانة وعبر عن سعادته بهذا الحضور الغفير، وقدم له باقة من الأغاني منها "يا الوالدة وغيرها من الأغاني الأخرى. وبطلب من الجمهور، ردد " أغنيتي "ياصنديدة" ولمة العيلة" لأكثر من مرتين، فضلا عن تقديم أغنيته الجديدة "حبيبتي".

وذكر الفنان رؤوف ماهر في تصريح ل"وات " أنه سعيد بعرضه الأول في ولاية سليانة ومن المنتظر أن تنتظم له عروض أخرى قريبا.

وأكد عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة لـ"وات" أن الحفل كان ناجحا 100 بالمائة"، نظرا لحسن التنظيم رغم العدد الكبير للحاضرين الذين قدموا من جل المعتمديات.

وتراوح برمجة مهرجان المدينة بين الإنشاد الصوفي من خلال عروض"تراب بلادي"و"المخازنية حضروا" والعمرة" والمسرح "بنات سعاد" فضلا عن عرض خيري لفائدة قرية الأطفال س.و.س بسليانة و عرض بالسجن المدني بسليانة .

وتتواصل فعاليات مهرجان المدينة بسليانة إلى غاية يوم 20 أفريل الجاري



