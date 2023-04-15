انس جابر تشارك خلال الاسبوع القادم في بطولة شتوتغارت للتنس

تشارك لاعبة التنس التونسية انس جابر خلال الاسبوع المقبل في بطولة شتوتغارت التي تقام من 17 الى 23 افريل الجاري على ملاعب ذات ارضية رملية.



وتراهن انس جابر على تاكيد عودتها القوية الى ملاعب الكرة الصفراء بعدما توجت خلال الاسبوع الفارط بلقب بطولة تشارلستون الامريكية ذات 500 نقطة مما مكنها من الارتقاء الى المركز الرابع عالميا.



ويعد هذا التتويج الرابع لأنس جابر في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات بعد ان سبق لها ان فازت ببطولات برمينغهام الانقليزية من فئة 250 نقطة (عام 2021) وبطولتي مدريد الاسبانية من فئة 1000 نقطة وبرلين الالمانية من فئة 500 نقطة في عام 2022.









