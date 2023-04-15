بنزرت: حجز 11500 حبة مخدرة  داخل حافلة لنقل المسافرين والقاء القبض على صاحبها

تمكنت مصالح الحرس الديواني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، من حجز ما يناهز 11500 حبة مخدرة داخل حافلة مخصصة لنقل المسافرين، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول "وات".



واوضح المصدر ذاته ان مصالح الحرس الديواني بمنزل بورقيبة تفطنت عشية امس الجمعة ، خلال قيامها بدورية رقابية روتينية على مستوى منطقة البسباسية باوتيك، الى حقيبة داخل صندوق ادباش حافلة ركاب قادمة من تونس العاصمة في اتجاه مدينة طبرقة، اكد جميع الركاب انها ليست على ملكهم، فتم تفتيشها بعناية والتفطن الى وجود الاقراص المخدرة بداخلها.



من جانبه، اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله لصحفي "وات" انه باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالتحري مع جميع الركاب الذين استقلوا الحافلة، علاوة على اجراء التساخير اللازمة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، ليتم التعرف على صاحب الحقيبة وهو احد الركاب .



واضاف المصدر ذاته انه رغم محاولة المتهم تغيير ملابسه، فقد تم عقب التدقيق في ملامحه التعرف عليه، حيث اعترف اثر استنطاقه بما نسب اليه، مفيدا بانه وسيط كلف بنقل تلك الكمية من الحبوب المخدرة من قبل احد الاشخاص مقابل عمولة مالية، واكد تواصل الابحاث والتحريات لمعرفة بقية ملابسات القضية.



