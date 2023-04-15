هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حجز 195 طنا من المواد الغذائية وكميات هامة من الحليب منذ بداية شهر رمضان

أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال 3 أسابيع من شهر رمضان، والبالغ عددها15967 عملية مراقبة عن حجز 195 طنا من المواد الغذائية و10819 لترا من الحليب الطازج والمتخمر والعصائر والمشروبات الغازية.



وأوضحت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها أن عمليات المراقبة تتنزل في اطار البرنامج الخصوصي الهادف إلى ضمان السّلامة الصحيّة وجودة المنتجات الغذائيّة خلال شهر رمضان من خلال تأمين مراقبة المنتجات الغذائيّة خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلاّت المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية.



وتتوزع كميات المنتجات الغذائية المحجوزة على 6 أطنان و415 كغ من اللحوم ومشتقاتها و2 أطنان و587 كغ من منتجات الألبان و10 أطنان و686 كغ من منتجات المخابز و94 طنا و417 كغ من المصبرات ونصف مصبرات و38 طنا و125 كغ من مادة الدرع و8 أطنان و862 كغ من منتجات التوابل.



وبلغت عينات المنتجات الغذائية المقتطعة للتحليل 410عينة و محاضر البحث 739 محضرا وبلغت وضعيات عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية بالمحلات 1435



ولفتت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى أن الفرق المعنية تواصل تأمين الرقابة على المنتجات الغذائية طوال شهر رمضان وكامل فترات اليوم بما في ذلك الفترة الليلية واتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.



وللاشارة فقد وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة العموم رقما أخضر (80106977) لتقبل الشكاوى والإجابة على الاستفسارات المتعلّقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.



