رئيس الجمهورية يشرف على مأدبة إفطار على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الجمعة، الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان، بقصر قرطاج، على مأدبة إفطار على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والاسلامية المعتمدين بتونس.وحضر مأدبة الإفطار، حسب بلاغ نشر، ليلة الجمعة إلى السبت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ورئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وأعضاء الحكومة، وسماحة مفتي الجمهورية.