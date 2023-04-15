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هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة بالبورصة الى تقديم القوائم المالية يوم 20 أفريل 2023 كأجل أقصى

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 08:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعت هيئة السوق المالية كافة الشركات المدرجة في بورصة تونس الى تقديم القوائم المالية، على محامل ورقية وممغنطة، للثلاثي الأول من سنة 2023، في أجل أقصاه يوم 20 أفريل 2023.

وحثت هذه الشركات على نشر القوائم المالية في النشرية التي تصدرها هيئة السوق المالية بتونس بموجب أحكام الفصل 21 من القانون رقم 94 - 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

وأشارت الهيئة، في بلاغ نشرته أمس الخميس، الى ضرورة أن تكون القوائم المالية مطابقة لأحكام الفصل 44 مكرر لقانون الهيئة المتعلق بطلب الادخار العمومي والمؤشرات المحددة وفق القطاعات بالملحق عدد 11 من القانون ذاته.


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