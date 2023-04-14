رئيسة الحكومة تلتقي سفير اليابان بتونس

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة سفير اليابان بتونس تاكيشي اوسيقا Takeshi Osuga.

وتناول اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية والمالية بعد اجراء رئيسة الحكومة لعدد من اللقاءات مع مسؤولين ورجال اعمال يابانيين على هامش مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي، كما تم التطرق الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما مثل اللقاء مناسبة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، خاصة وان الحكومة اليابانية تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.



