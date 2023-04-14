محادثة بين رئيسة الحكومة وسفير فرنسا بتونس

مثلت الاستحقاقات الثنائية القادمة، بين تونس وفرنسا وتوفير أفضل الظروف لانجاحها وتعزيز مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مسألة الهجرة، أبرز محاور المحادثة التي جرت بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الجمعة، بين رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان وسفير فرنسا بتونس، أندري باران.



كما مثّل هذا اللقاء "فرصة هامة لتبادل الآراء حول دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الإعلام برئاسة الحكومة.



وكان صندوق النقد الدولي، قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخّر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1,9 مليار دولار.



يُذكر أن وفدا تونسيا يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيّد، يشارك حاليا في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين والتي كانت انطلقت يوم 10 أفريل وتتواصل إلى غاية 16 افريل 2023.







