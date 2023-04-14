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كاس تونس لكرة السلة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 17 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي ستقام يوم الاربعاء 19 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر على النحو الاتي :
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي


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