كاس تونس لكرة السلة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي ستقام يوم الاربعاء 19 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر على النحو الاتي :
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة توفيق بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النجم الساحلي
قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه-الاتحاد المنستيري
قاعة خواجة بالمهدية
نادي كرة السلة بالمهدية-النادي الافريقي
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