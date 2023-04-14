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نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 1): النادي الافريقي يفوز على النجم الرادسي 74-61

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 16:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز النادي الافريقي على ضيفه النجم الرادسي 74-61 في المباراة المعادة بين الفريقين اليوم الجمعة بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس لحساب الجولة الاولى من سلسلة الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وكانت المباراة توقفت يوم الاثنين الماضي بقاعة القرجاني بالعاصمة في الفترة الاولى حينما كانت النتيجة 21-10 لفائدة النادي الافريقي وذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة.

وقررت الجامعة التونسية لكرة السلة اول امس الاربعاء اعادة المباراة في قاعة اخرى يختارها النادي الافريقي باعتباره الفريق المضيف وذلك بحضور الجمهور بعد قرار ولاية تونس القاضي بالغلق الفوري لقاعة القرجاني وعدم برمجة اي تظاهرة رياضية بها حتى موفى الموسم الرياضي الحالي.



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