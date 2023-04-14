مدير "الفاو" : "مستعد لمعاضدة تونس في التحول نحو اقتصادات ريفية وزراعية غذائية أكثر استدامة"

عبر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية (الفاو)، "كي دونغيو"، عن "استعداده لمزيد لمعاضدة تونس في الاستثمار في التحول نحو اقتصادات ريفية وزراعية غذائية أكثر استدامة ومرونة، مع التركيز على التعامل مع التغيرات المناخية وأزمة المياه".



وقال "دونغيو"، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار مساء الخميس بإيطاليا، إن هذا الدعم سيكون وفقا للاستراتيجية التونسية في الغرض، معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون مع تونس، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الجمعة.

من ناحيته، أبرز وزير الخارجية، الذي أدى زيارة عمل إلى ايطاليا يومي 12 و13 أفريل الحالي، الأهمية التي توليها تونس للتعاون مع الهيئات الأممية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بالنظر لما تزخر به البلاد من إمكانيات واعدة في الميدان الفلاحي.



وثمن علاقات التعاون التي تجمع تونس بمنظمة "الفاو" كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الفقر ووضع حد للتمييز والإقصاء .

كما أكد الوزير على أهمية تعاضد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الأزمات الصحية والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، التي قال إنها تشكل تهديدا للآمن الغذائي العالمي والتغذية لملايين البشر، ولاسيما قضية نقص المياه وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل هذه المشاكل.



