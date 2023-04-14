بطولة مصر| التونسي فراس شواط يتالق مع فريقه الاسماعيلي ويسجل ثلاثية في مرمى الانبي

جووووول💥🔥 .. فراس شواط يسجل هدفين لفريق الإسماعيلي في مرمى إنبي

(الإسماعيلي 2 - 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/hQ0VsO1E5P — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2023

تالق اللاعب التونسي فراس شواط في المباراة التي جمعت امس الخميس فريقه الاسماعيلي بتسجيله ثلاثية // هاتريك// في مرمى الانبي لحساب الجولة الخامسة والعشرين لبطولة مصر لكرة القدم.وأحرز شواط أهدافه في الدقائق 41 و45ز2 و57 مقابل هدف لانبي حمل توقيع اللاعب احمد نادر في الدقيقة 70.وأصبح شواط صاحب ثاني //هاتريك// في البطولة المصرية هذا الموسم، بعد الأنغولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في مرمى طلائع الجيش.ويحتل الاسماعيلي المركز 14 في البطولة المصرية برصيد 23 نقطة فبما ياتي انبي في المركز 12 ب29 نقطة.