افتتاح مهرجان المدينة بسليانة في دورته الرابعة والعشرين

انطلقت ليلة أمس الخميس فعاليات الدورة 24 لمهرجان المدينة بالمركب الثقافي بولاية سليانة لتتواصل إلى غاية يوم 20 أفريل الجاري.

وتضمن الافتتاح عرضا محليا صوفيا "تراب بلادي" بمشاركة فرقة نجوم سلامية سيدي حمادة مع إضافة آلات موسيقية جديدة وتقديم باقة من الأغاني التراثية عكست "روح ولاية سليانة" "يا نسمة فزي" و"هيا نمشو لجبل السرج" وبابا حمادة " و"قلبي شوق وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات العمرية تجاوز طاقة استيعاب الفضاء المقدرة ب600 شخص.

عرض "تراب بلادي" جمع بين الموسيقي التراثية والشعر الشعبي والإنشاد الصوفي للمنطقة الريفية سيدي حمادة من معتمدية سليانة الجنوبية بهدف التعريف بالمروث الثقافي والترويج له

وقال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ماهر النصري إن برمجة مهرجان المدينة تراوحت بين الإنشاد الصوفي من خلال عروض"تراب بلادي"و"المخازنية حضروا" والعمرة" والمسرح "بنات سعاد" فضلا عن عرض خيري لفائدة قرية الأطفال س.و.س بسليانة و عرض بالسجن المدني بسليانة.

و أضاف النصري أن الأسعار في متناول الجميع وتراعي القدرة الشرائية للمواطن مؤكدا أن الهدف الأساسي هو توفير أنشطة ثقافية لفائدة متساكني الجهة والترفيه عنهم باعتبار أن المهرجان هو المتنفس الوحيد لهم.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الاتصال و الإعلام كريم مرابطي أن الدورة 24 لمهرجان المدينة دورة استثنائية تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالاشتراك مع المركب الثقافي مبنا حرص المنظمين على أن تكون متنوعة وبأسعار رمزية لافتا إلى أن الفنان رؤوف ماهر سيحيي لأول مرة عرضا بالجهة الليلة.

جدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح حضرها والي سليانة الى جانب عدد من المعتمدين و إطارات المندوبية الجهوية للثقافة.



