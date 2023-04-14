الرابطة الاولى- الحكم الجزائري لطفي بوكواسة يدير قمة الجولة الثالثة بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري

سيتولى الحكم الجزائري لطفي بوكواسة ادارة قمة مقابلات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري المقررة غدا السبت على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالملعب الاولمبي بسوسة.

وفي ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة (كافة المقابلات تنطلق على الساعة 13 و30 دق) :



السبت 15 افريل 2023

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري الجزائري لطفي بوكواسة

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-اتحاد تطاوين امير العيادي



الاحد 16 افريل 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-الترجي الرياضي نضال اللطيف

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان-النادي الصفاقسي هيثم القصعي



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الرياضي الساحلي 9 2 2 0 0 2 0

2-الترجي الرياضي التونسي 8 2 1 1 0 3 2

--الاتحاد الرياضي المنستيري 8 2 1 1 0 2 1

4-الاتحاد الرياضي ببنقردان 6 2 1 0 1 2 2

5-النادي الإفريقي 5 2 1 1 0 1 0

6-النادي الرياضي الصفاقسي 2 2 0 1 1 0 1

7-الأولمبي الباجي 2 2 0 0 2 0 2

--الإتحاد الرياضي بتطاوين 2 2 0 0 2 0 2





