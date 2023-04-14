تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية أريانة بداية من ليل الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الجمعة، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، ببعض المناطق في ولاية أريانة ، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة 14 أفريل 2023.



وسيشمل اضطراب وانقطاع توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، المنطقة الصناعية والحرفية بالمنيهلة ومنطقة أرض بن عرفة وسيدي ثابت وجباس والبكري وسبالة بن عمار والنحلي وقنطرة بنزرت وقلعة الأندلس وبرج الطويل وحي شاكر والبرارجة.



ويتنزل اضطراب وانقطاع توزيع الماء الصالح للشرب، بحسب ذات المصدر، في اطاراشغال تهيئة الطريق الحزامية "إيكس20" من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمتمثلة في ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 400 مم والذي تم تحويله بطريق الشنوة بالمنيهلة.



وأكدت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية، بداية من الساعة منتصف النهار من يوم السبت 15 أفريل 2023، بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.



