Babnet

تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية أريانة بداية من ليل الجمعة

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الجمعة، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، ببعض المناطق في ولاية أريانة ، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة 14 أفريل 2023.

وسيشمل اضطراب وانقطاع توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، المنطقة الصناعية والحرفية بالمنيهلة ومنطقة أرض بن عرفة وسيدي ثابت وجباس والبكري وسبالة بن عمار والنحلي وقنطرة بنزرت وقلعة الأندلس وبرج الطويل وحي شاكر والبرارجة.

ويتنزل اضطراب وانقطاع توزيع الماء الصالح للشرب، بحسب ذات المصدر، في اطاراشغال تهيئة الطريق الحزامية "إيكس20" من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمتمثلة في ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 400 مم والذي تم تحويله بطريق الشنوة بالمنيهلة.

وأكدت الشركة استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية، بداية من الساعة منتصف النهار من يوم السبت 15 أفريل 2023، بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264952


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 أفريل 2023 | 23 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:55 16:00 12:27 05:47 04:16
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1122°-1218°-1120°-1221°-10
  • Avoirs en devises
    21687,1

  • (13 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,34422 DT        1$ =3,06215 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 Avril)   1914,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    