وزير الشؤون الاجتماعية يعود المواطن الذي أصيب في انفجار لغم بمنطقة "عين زيان" ويتابع وضعيات اجتماعية بالقصرين

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الخميس ، زيارة إلى معتمدية سبيبة من ولاية القصرين، عاد خلالها المواطن الذي أصيب على مستوى ساقه اليمنى إثر إنفجار لغم في منطقة عين زيان التابعة لمعتمدية سبيبة منذ أيام قليلة .



ووفق بلاغ للوزارة قدّم الوزير للمواطن مساعدات عينية ومالية وكرسيا متحركا الكترونيا، ودعا جميع المسؤولين التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية بالجهة لرعاية المتضرر وعائلته بشكل دوري.



ثم تنقل مالك الزاهي، والوفد المرافق له، إلى منطقة "الرخمات" التابعة لمعتمدية سبيطلة لمعاينة الحالة الاجتماعية الصعبة التي يعيشها مواطن ثان، حيث مكنّه من كرسي متحرك الكتروني ومساعدة مالية وعينية .



ودعا الاطارات الجهوية الى ضرورة الاعتناء بجميع الحالات الاجتماعية في مناطق الجهة وخاصة الأماكن النائية التي تعاني من غياب التنمية و المرافق الحياتية، مبينا ان المخلفات التي تعاني منها البلاد تمثل نتيجة لفشل سياسات تنموية متعاقبة .



وأكد على ضرورة مؤازرة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل الى حين تحقيق برنامج إصلاح وطني شامل ضمن سياسة الدولة الاجتماعية الراعية لجميع الفئات .

كما تحول الزاهي إلى مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين أين استمع إلى المطالب الاجتماعية للعاملين به وناقش معهم الحلول الكفيلة للنهوض بهذه المؤسسة .



وكان وزير الشؤون الاجتماعية مرفوقا خلال هذه الزيارة بوالي القصرين رضا الركباني وممثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالجهة ومجموعة من الإطارات المحلية والجهوية .



