حفوز: كر وفر بين الأهالي والوحدات الأمنية على خلفية وفاة نزار العيساوي

تُوفي ليلة الخميس / الجمعة لاعب كرة القدم نزار العيساوي في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس متأثرا بإصابته بحروق بليغة جراء محاولته الانتحار منذ أيام بمعتمدية حفوز بالقيروان بعد أن سكب البنزين على جسده وأضرم النار فيه .
وحال انتشار خبر وفاة العيساوي، شهدت معتمدية حفوز اندلاع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، حيث تم رشق الأمنيين بالحجارة وهو ما قابله استعمال للغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المحتجين، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان اللاعب نزار العيساوي (35 عاما) نُقل في مرحلة أولى إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي بن الجزّار بالقيروان ثمّ إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس على متن سيارة إسعاف قبل أن يفارق الحياة هذه الليلة .
وكان العيساوي عمد إلى إضرام النار في جسده أمام منطقة الشرطة بمعتمدية بحفوز بعد أن توجه إلى هناك بسبب خلاف مع بائع غلال.
وقبل إقدامه على محاولة الانتحار نشر مقطع فيديو على موقع " فيسبوك" قال فيه إنه تعرض للظلم من قبل عناصر من منطقة الشرطة لما جاءهم يشتكي بائع الموز الذي قال إنه لم يحترم التسعيرة التي حددتها الدولة.
ولعب نزار العيساوي لفائدة العديد من النوادي التونسية، منها الاتّحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
وحال انتشار خبر وفاة العيساوي، شهدت معتمدية حفوز اندلاع مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، حيث تم رشق الأمنيين بالحجارة وهو ما قابله استعمال للغاز المسيل للدموع لتفريق هؤلاء المحتجين، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان اللاعب نزار العيساوي (35 عاما) نُقل في مرحلة أولى إلى وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي بن الجزّار بالقيروان ثمّ إلى مركز الحروق البليغة ببن عروس على متن سيارة إسعاف قبل أن يفارق الحياة هذه الليلة .
وكان العيساوي عمد إلى إضرام النار في جسده أمام منطقة الشرطة بمعتمدية بحفوز بعد أن توجه إلى هناك بسبب خلاف مع بائع غلال.
وقبل إقدامه على محاولة الانتحار نشر مقطع فيديو على موقع " فيسبوك" قال فيه إنه تعرض للظلم من قبل عناصر من منطقة الشرطة لما جاءهم يشتكي بائع الموز الذي قال إنه لم يحترم التسعيرة التي حددتها الدولة.
ولعب نزار العيساوي لفائدة العديد من النوادي التونسية، منها الاتّحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
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