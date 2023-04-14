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تطوير التعاون الأمني بين تونس ومصر محور محادثة بين وزير الداخلية والسفير  المصري

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 08:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس وزير الداخلية كمال الفقي بسفير مصر بتونس ايهاب مصطفى فهمي حول تعزيز التعاون الأمني بين تونس ومصر، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية .
وذكر بلاغ الوزارة أن اللقاء تطرق الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اختصاص وزارتي داخلية البلدين.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة مواصلة العمل والارتقاء بالتعاون الأمني المشترك وتوسيع مجالاته و تجسيم نتائج أعمال اللجنة الأمنية المشتركة من خلال تبادل الخبرات خاصة في مجالات التكوين وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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