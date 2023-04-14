تطوير التعاون الأمني بين تونس ومصر محور محادثة بين وزير الداخلية والسفير  المصري

تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس وزير الداخلية كمال الفقي بسفير مصر بتونس ايهاب مصطفى فهمي حول تعزيز التعاون الأمني بين تونس ومصر، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية .

وذكر بلاغ الوزارة أن اللقاء تطرق الى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اختصاص وزارتي داخلية البلدين.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة مواصلة العمل والارتقاء بالتعاون الأمني المشترك وتوسيع مجالاته و تجسيم نتائج أعمال اللجنة الأمنية المشتركة من خلال تبادل الخبرات خاصة في مجالات التكوين وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



