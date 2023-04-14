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حجز كمية من الأسلاك النحاسية بمنطقة فوشانة التابعة لولاية بن عروس

Publié le Vendredi 14 Avril 2023 - 07:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حجزت فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني ببنعروس شاحنة خفيفة محملة بحوالي 156 كلغ من الأسلاك النحاسية بمنطقة فوشانة، وفق ما أفاد به يوم الخميس المتحدث باسم الحرس الوطني.

وذكر المصدر ذاته، في بلاغ، أن قرار الحجز تم اتخاذه بعد التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة اتصالات تونس.

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل"مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر "

وتعهدت الإدارة العامة للحرس الوطني بالتصدي لعمليات سرقة وتخريب المرافق العامة والاستيلاء على الأسلاك النحاسية والإطاحة بالعناصر الضالعة في تهريبها والاتجار فيها .

وتستخدم شبكات تدفق الانترنات وشبكة الكهرباء الأسلاك النحاسية، التي تتعرض إلى التخريب والنهب ويقع الاتجار بها في مسالك غير قانونية لتجارة النحاس .

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