ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الخميس أنه تقرّر صرف الأجور والجرايات خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 أفريل الجاري وذلك حرصا على خلاص أجور إطارات واعوان الوظيفة العمومية وجرايات المتقاعدين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
رئاسة الحكومة: خلاص الاجور و الجرايات قبل عيد الفطر المبارك
En continu...
الخميس 13 أفريل 2023 | 22 رمضان 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:54
|16:00
|12:27
|05:49
|04:18
|
18°
|26°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.23 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-14
|21°-11
|23°-12
|19°-12
|20°-12
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 243) محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن
( 30 519) سامي الفهري يندد بقرصنة الحلقة الأ
( 29 052) هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل
( 25 568) محرز الغنوشي: كميات الامطار قد تتج
( 21 723) بسبب الموز.... لاعب كرة القدم "نزا
( 21 001) كميّات الأمطار المسجلة خلال 24 ساع
( 20 438) هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية ال
( 20 334) هذا ما قرره المجلس الجناحي في حق س
( 19 042) سيدي بوزيد: الاحتفاظ ب28 شخصا من ب
( 19 008) الديوان اف ام " قيس سعيد سيتوجه
( 18 920) مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر السجن و
( 18 869) رئيس الدولة ينهي مهام وزير الداخلي
( 18 657) توفيق شرف الدين يعلن مغادرته وزارة
( 18 415) على المباشر، رياض جراد يمزّق لائحة
( 17 782) لطفي العماري "توفيق شرف الدين وزير
( 17 532) توقيت العمل بالادارات العمومية خل
( 17 331) القضاء يفرج عن الشيخ الزيتوني عل
( 17 197) رئيس الجمهورية يأمر بفتح تحقيق عدل
( 15 981) هذا ما قررته دائرة الاتهام بخصوص
( 15 266) بعد أن كانت محكومة ب10 سنوات سجنا:
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 264933