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رئاسة الحكومة: خلاص الاجور و الجرايات قبل عيد الفطر المبارك

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 17:29 قراءة: 0 د, 11 ث
      
ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الخميس أنه تقرّر صرف الأجور والجرايات خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 أفريل الجاري وذلك حرصا على خلاص أجور إطارات واعوان الوظيفة العمومية وجرايات المتقاعدين قبل حلول عيد الفطر المبارك.



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