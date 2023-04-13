نبيل عمّار يتحادث في روما مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بمجلس النواب الإيطالي، جوليو تريمونتي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه في روما، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، إنّ بلاده "ستدعم تونس دائما في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للشعب التونسي".



وأضاف البرلماني الإيطالي قوله: "إن الديمقراطية تنبع من إرادة الشعب وليست بضاعة قابلة للتصدير"، معتبرا أن "لكل بلد تجربته الفريدة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



من جهته أكد نبيل عمار الذي شرع أمس الأربعاء في زيارة عمل بيومين إلى روما، "عزم تونس على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إيطاليا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، قصد إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه بلدان ضفتي المتوسط".



وإستعرض وزير الخارجية، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، "تقدّم عملية الانتقال السياسي في تونس والهادفة إلى بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة وحقيقية، لاسيما بعد الجلسة الافتتاحية العامة، يوم 12 مارس 2023، لمجلس نواب الشعب المنتخب حديثا". وأكّد في هذا السياق على أهمية استئناف علاقات التعاون بين البرلمانين التونسي والإيطالي.



كما مثل لقاء عمار وتريمونتي الذي تطرق إلى "العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين"، مناسبة "لتبادل ثري ومعمّق حول التحديات المشتركة غير المسبوقة التي تواجهها كل الحكومات بصفة عامة وضرورة إرساء تضامن دولي أوسع والبحث عن أساليب مبتكرة تعوّض النماذج والسياسات السابقة التي لم تحقّق النتائج المرجوة"، حسب بلاغ الخارجية.













