بمعدّل يزيد عن حالة شهريا..جرائم قتل الزوجات في ارتفاع

نددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، بتواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا (15 جريمة في 2022)، مؤكدة أن هذا الأمر الذي وصفته ب"المفزع" يستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر.



واستنكرت الوزارة في بلاغ لها، "جريمة فظيعة جدّت أمس الأربعاء بأحواز معتمديّة نصر الله من ولاية القيروان، وذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية".



ودعت إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط عليهن بالخصوص في الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، مشددة على وحوب تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس الهياكل الرسميّة، وفق ذات البلاغ.



وقالت وزارة المرأة إن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة ضد النساء، حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج بمعدل 71% عنف زوجي من مجموع الحالات، مشيرة الى أنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.



وأعلنت الوزارة أن مصالحها الجهويّة المختصّة ترابيّا بالقيروان قد اتخذت التدابير الفوريّة الضروريّة للتعهّد النفسي بطفلتي الضحيّة البالغتين من العمر 5 و 10 سنوات ومباشرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحتيهما الفضلى.







