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إجمالي إنتاج الكهرباء يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة نهاية فيفري2023

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 13:15 قراءة: 0 د, 49 ث
      
سجل إجمالي إنتاج الكهرباء ، نهاية فيفري 2023 ، ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 2897 جيغاواط ساعة (باستثناء الإنتاج الذاتي المستهلك) ، وفق تقرير حول وضع الطاقة خلال شهر فيفري 2023 ، نشره الخميس ، المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وكانت مشتريات الكهرباء الجزائرية قد غطت أكثر من 12 بالمائة من احتياجات السوق المحلية ، خلال الشهرين الأولين من سنة 2023.
ولا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحتفظ بنصيب الأسد من إنتاج الكهرباء بنسبة 99 بالمائة من الإنتاج الوطني ، حتى نهاية فيفري 2023.
وسجلت الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 1 بالمائة ، بينما بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2.1 بالمائة من إجمالي الإنتاج.
وقد تم تركيب 166 ميغاواط من الأسطح الكهروضوئية في القطاع السكني وتم منح 302 ترخيصًا بطاقة إجمالية تبلغ 68 ميغاواط في القطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة .
ويشار إلى أن ذروة الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 3337 ميغاواط في نهاية فيفري 2023 ، مقابل 3147 ميغاواط في نهاية فيفري 2022.

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