وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر الغنائي أحمد الزاوية

نعت وزارة الشؤون الثقافية شيخ الشعراء الغنائيين التونسيين أحمد الزاوية الذي وافته المنية أمس الأربعاء (12 أفريل 2023) عن عمر ناهز 91 عاما.



والشاعر أحمد الزاوية من مواليد سنة 1932 بمدينة مساكن من ولاية سوسة. وقد ترك الفقيد مسيرة ثرية في مدونة الشعر الغنائي في تونس، إذ يصل رصيده في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف إلى 647 أغنية. وكانت أول أغنية سجلها في جمعية حقوق المؤلفين التي انخرط فيها منذ سنة 1964 بعنوان "اتزوّد بالعلم تصيب" ولحّنها الهاشمي بن صالح وذلك سنة 1969.



وكتب الزاوية خلال مسيرته الشعرية لأهم الملحنين التونسيين على غرار الشاذلي أنور والهادي الجويني ومحمد رضا بلغيث وإسماعيل الحطاب وأحمد حمزة وصالح المهدي وقاسم كافي ولطفي بوشناق. كما استقطبت كلماته أبرز الأصوات التونسية مثل شحرور الخضراء، الفنان يوسف التميمي الذي غنى له "خلخال ذهبي يرن" و"اعمل معروف يا سلمى" و"أم الشعر حرير". كما غنت له المطربتان التونسيتان نعمة وسلاف وغيرهما.



وجمع هذا الشاعر الغنائي في نصوصه بين الأغنية العاطفية والدينية والهزلية، وكان يعرف بشاعر المناسبات الوطنية أيضا إذ كتب لذكرى عيد الاستقلال وعيد الشهداء وعيد الجمهورية، وغيرها. وهذا العطاء الزاخر، أنجزه شاعر عصامي التكوين، فأحمد الزاوية لم يكن له سوى نصيب محدود في التعليم، وكان يعمل في قطاع البناء، ومع ذلك نجح في أن يكون نجما من نجوم الكتابة للأغنية التونسية.



