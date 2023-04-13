وزارة الأسرة: يمكن للمواطنين التبرع وايداع زكاة الفطر لفائدة جمعية قرى اس و اس عن طريق الارساليات القصيرة

أفادت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، الخميس، انه بإمكان حرفاء مختلف مشغلي الهاتف الجوال في تونس إيداع زكاة الفطر والتبرع لفائدة الجمعية التونسية لقرى اس او اس وذلك عن طريق الارساليات القصيرة على الرقم 85510.



واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان قيمة الارساليّة الواحدة تبلغ دينارين ( 02 دينار) لتصبح خلال شهر رمضان بقيمة زكاة الفطر.



وستخصّص الموارد التي سيتم جمعها لدعم ميزانية قرى الأطفال الأربعة (قمرت وسليانة والمحرس وأكودة) ولتعبئة الموارد لإعادة بناء قرية سليانة التي تشكو بنيتها التحتية من وضعية متردية وصيانة باقي القرى وذلك باعتمادات تصل إلى 6 مليون دينار.



وكانت الجمعية قد تحصلت على ترخيص من رئاسة الحكومة يقضي بجمع الزكاة والتبرعات عن طريق الإرساليات القصيرة لمدة ثلاثة أشهر.









