مدرب الاتحاد المنستيري داركو فيتش: قدمنا مباراة طيبّة وانا سعيد بالنتيجة وبأداء العديد من اللاعبين

قال مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري داركو نوفيتش في تصريح صحفي عقب مقابلة إياب الدور الأوّل من كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم ليلة البارحة مع فريق نادي فحمان اليمني أنّه سعيد اليوم بالنتائج المسجلة وبأداء اللاعبين.

وأضاف أنّ المقابلة كانت جيدّة وكان سعيدا بأداء العديد من اللاعبين الشبان الذين يحتاجون لعمل كبير لفرض أنفسهم أكثر في مقابلات قادمة.

وقال إنّ هذه المقابلة لم تكن سهلة وسيتدرب اللاعبون قدر الإمكان بعد هذه المقابلة للاستعداد لمباراة سوسة مع النجم الرياضي الساحلي في اطار مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الاولى .



ومن جهته افاد المدرب المساعد عماد بن يونس أنّ الشوط الأوّل شهد "بعض التسرع لدى اللاعبين الذين كانوا يحاولون التسديد في أسرع وقت مما جعلهم يضيعون العديد من الفرص في حين ان اللاعبين في الشوط الثاني لعبوا الكورة التي نبحث عنها وسجلنا هدفين وكان يمكن أن نسجل أكثر".



وأكد أنّ "العديد من اللاعبين أثبتوا إمكانياتهم التي يمكن أن تخول لهم أن يكونوا أساسيين في مجموعة الاتحاد الرياضي المنستيري وهي مسألة طيبّة".

ولعب محمّد وسام المدفعي خلال الشوط الأوّل شوطا محترما وهو بصدد اللعب مع الفريق ب وبصدد تقديم مقابلات طيبة و من جهته سجب ا أحمد الجفالي هدفا وهو لاعب صغير السن وله إمكانيات كبيرة مما سيدفعه نحو مزيد العمل والتحسن في أسرع وقت.

وقال عماد بن يونس إنّ ما يؤسف هو إحساس زياد العلوي بآلام خلال المقابلة وإنّه يأمل أن يكون بخير باعتبار أنّ المقابلات متتالية وأنّهم في حاجة إلى كامل المجموعة معبرا عن أمله أن يكون جميع اللاعبين في أحسن أحوالهم إذ ستكون للاتحاد مقابلة يوم السبت المقبل ضدّ النجم الرياضي الساحلي ثم خوض الدور الربع النهائي لكأس أفريقيا وهي مقابلات هامة ستحدد مصير الاتحاد الرياضي المنستيري.



وبيّن بن يونس أنّ خوض مقابلات في الليل ثم مقابلات اخرى في النهار عملية متعبة للفريق الفني وللاعبين وسيحاولون تجاوز ذلك مؤكدا أنّهم في المنستير منذ سنتين أو ثلاثة بصدد التأقلم مع أي ظروف إذ أنّ الفريق الذي يريد الذهاب إلى بعيد لابّد له من التأقلم مع الظروف الموجودة في البطولة الوطنية أو الإفريقية.



ويذكر ان الاتحاد المنستيري فاز مساء امس على فحمان اليمني بنتيجة 2-صفر في اياب الدور الاول من بطولة كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القد م . وتاهل للدور الثاني من المسابقة ليلاقي فريق المحرق البحريني

وسجل للاتحاد كل من اللاعب زياد العلوي د51 واحمد الجفالي د 64 .



