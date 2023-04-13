البطولة العربية للاواسط لكرة اليد - فوز المنتخب التونسي على نظيره السعودي 27-25

فاز المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد في سهرة الاربعاء في اليوم الثالث للبطولة العربية المقامة بالمهدية على نظيره السعودي بنتيجة 27-25 . وتقدم منتخب السعودية في الشوط الاول 12-11.

وكان المنتخب الجزائري للاواسط فاز في سهرة اليوم على نظيره الليبي بنتيجة 27-19 في اليوم الثالث للبطولة التي تستضيفها مدينة المهدية في الفترة من 10 الي 16 أفريل الجاري











