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البطولة العربية للاواسط لكرة اليد - فوز المنتخب التونسي على نظيره السعودي 27-25

Publié le Jeudi 13 Avril 2023 - 09:07 قراءة: 0 د, 18 ث
      
فاز المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد في سهرة الاربعاء في اليوم الثالث للبطولة العربية المقامة بالمهدية على نظيره السعودي بنتيجة 27-25 . وتقدم منتخب السعودية في الشوط الاول 12-11.
وكان المنتخب الجزائري للاواسط فاز في سهرة اليوم على نظيره الليبي بنتيجة 27-19 في اليوم الثالث للبطولة التي تستضيفها مدينة المهدية في الفترة من 10 الي 16 أفريل الجاري





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