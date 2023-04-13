بعد قرار اعادة مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي في كرة السلة - النجم الرادسي يحتج ويدعو الى مراجعة القرار

ودعت هيئة النجم الرادسي الى " مراجعة القرار وعدم التعامل بمكيالين خصوصا وان اقل من هذه الاحداث جدت في نفس الجولة ووقع على اثرها هزم الفريق المخالف " وفق ما جاء في بلاغ النادي وذلك في اشارة الى مباراة الاتحاد المنسيتري و النجم الساحلي لحساب نفس الجولة والتي تم فيها هزم الاتحاد المنستيري جزائيا.وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قررت امس اعادة مباراة الجولة الاولى للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي جرت يوم الجمعة 14 افريل الجاري في قاعة يتم اختيارها من طرف النادي الافريقي باعتباره الفريق المضيف وذلك بحضور الجمهور.يذكر ان مباراة نصف نهائي البطولة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء الاثنين المنقضي توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة .