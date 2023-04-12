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الجزائري لطفي بوكواسة  يدير مباراة نصف نهائي كاس تونس بين الترجي و الملعب التونسي

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 22:13 قراءة: 0 د, 25 ث
      
سيدير الحكم الجزائري لطفي بوكواسة مباراة نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي و الملعب التونسي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الواحدة و النصف .وسيساعدة ابراهيم حملاوي وحمزة بوزيت .
وسيكون امير لوصيف حكم "فار" بمساعدة مروان سعد

يذكر ان المباراة الاولى في اطار الدور نصف النهائي التي جرت اليوم تاهل اثرها الاولمبي الباجي على حساب النادي الافريقي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الاصلي و القانوني 0-0



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