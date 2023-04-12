Babnet

هيئة المحامين تُقاضي موقع إشهاري للاستشارات القانونية

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 21:46 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بلاغ له، اليوم الأربعاء أن عميد المحامين تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام الفصل 84 لقانون المهنة ضد موقع إشهاري لتقديم الاستشارات القانونية.

ووفق نص البلاغ فأنه قد تمت معاينة الموقع الإشهاري من طرف عدل تنفيذ، ومن ثمة تقديم شكاية في الغرض .
واشار مجلس الهيئة بحسب البلاغ الى أن تقديم الاستشارات القانونية يخضع لأحكام الفصل 2 من مرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
كما شدد البلاغ على أن يخضع التطور والرقمنة للقانون وان تكون منظمة وتحت اشراف هياكل المهنة .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264873


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 أفريل 2023 | 21 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 16:00 12:27 05:50 04:19
Babnet
16°
 Babnet29° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1225°-1420°-1122°-1019°-13
  • Avoirs en devises
    22073,9

  • (12 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34138 DT        1$ =3,06731 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 Avril)   1802,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    