هيئة المحامين تُقاضي موقع إشهاري للاستشارات القانونية

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في بلاغ له، اليوم الأربعاء أن عميد المحامين تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا لأحكام الفصل 84 لقانون المهنة ضد موقع إشهاري لتقديم الاستشارات القانونية.



ووفق نص البلاغ فأنه قد تمت معاينة الموقع الإشهاري من طرف عدل تنفيذ، ومن ثمة تقديم شكاية في الغرض .

واشار مجلس الهيئة بحسب البلاغ الى أن تقديم الاستشارات القانونية يخضع لأحكام الفصل 2 من مرسوم المنظم لمهنة المحاماة.

كما شدد البلاغ على أن يخضع التطور والرقمنة للقانون وان تكون منظمة وتحت اشراف هياكل المهنة .







