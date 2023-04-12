نصف نهائي البطولة المحترفة لكرة السلة - هزم الإتحاد المنستيري جزائيا في مباراته مع النجم الساحلي

قررت اللجنة الرياضية بالجامعة التونسية لكرة السلة هزم الإتحاد المنستيري جزائيا 20-0 في مباراته مع النجم الساحلي التي جرت بقاعة محمد مزالي بالمنستير ، في اطار نصف نهائي البطولة



واوضحت الجامعة في بلاغ لها انه بعد الاطلاع على ورقة مباراة الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي ليوم 10 افريل الجاري وعلى تقارير حكام ومراقب المباراة وعملا بمقتصى الفصل 180 من قوانين الجامعة تقرر هزم الاتحاد المنستيري.

وكان الاتحاد المنستيري فاز على النجم الساحلي على الميدان في تلك المباراة بنتيجة 66-58



ويذكر ان النجم الساحلي تظلم لدى الجامعة التونسية لكرة السلة بخصوص "اقتحام رئيس الاتّحاد المنستيري أحمد البلي أرضية القاعة، واحتجاجه على القرارات التحكيمية بالرغم من عدم وجود اسمه على ورقة المقابلة".

وطالب النجم من الجامعة بتفعيل الفصل 180 من قوانين الجامعة الذي يقضي بهزم الاتّحاد جزائيا في تلك الحال حسب ما ينص عليه القانون.



