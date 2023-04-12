نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : اعادة مباراة النادي الافريقي و النجم الرادسي

قررت الجامعة التونسية لكرة السلة اعادة مباراة الجولة الاولى للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي يوم الجمعة 14 افريل الجاري في قاعة يتم اختيارها من طرف النادي الافريقي باعتباره الفريق المضيف وذلك بحضور الجمهور.

كما قررت الجامعة التونسية لكرة السلة وفق ما افاد به مصدر مسؤول "وات" اليوم الاربعاء, " تاجيل الجولة الثانية من الدور نصف النهائي للعبة والتي كانت مقررة غدا الخميس الى موعد لاحق.

يذكر ان مباراة نصف نهائي البطولة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء الاثنين المنقضي توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة .





