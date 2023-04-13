القصرين: فرق حفظ الصحة تحجز أكثر من 800 لتر من العصائر المهربة المحتوية على ملوّن محظور في تونس

حجزت فرق حفظ الصحة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، خلال الـ20 يوما المنقضية من شهر رمضان المعظم، 878 لترا من العصائر المهربة من القطر الجزائري والمحتوية على الملون المحظور في تونس (E102) نظرا لخطورته الكبيرة على الصحة.





وأوضح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، الناصر المحمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة الجهوية للهيئة نفّذت حملة تحسيسية في الغرض وأصدرت بلاغات تحذيرية للمواطنين لتوعيتهم بخطورة استهلاك هذا العصير الممنوع في تونس.



وأكّد أن المراقبة متواصلة مع التعويل بشكل كبير على ثقافة المواطن ووعيه بخطورة استهلاك هذه المادة والمواد الغذائية المعروضة تحت أشعة الشمس وعلى قارعة الطريق دون أن تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية المطلوبة للخزن والحفظ.



وأشار، من جهة اخرى، إلى أن الفرق الصحيّة حرّرت خلال الفترة المنقضية من شهر الصيام 40 محضرا وأصدرت عددا من الانذارات الكتابية والتنابيه ضدّ عدد من التجار لتفادي بعض الاخلالات الصحيّة، وذلك إثر 349 عملية مراقبة تمكنت خلالها من حجز حوالي 2000 كلغ من المواد الغذائية بسبب عدة تجاوزات على غرار تجاوز بعض المواد للصلوحية المحددة وعرضها بطرق غير صحية ودون تأشير، مع حجز 761 كلغ من الياغورت منتهية الصلوحية، و61 كلغ من المرطبات غير الصالحة للاستهلاك، و38 كلغ من اللحوم الفاسدة، و37 كلغ من المصبرات المتعفنة، و40 كلغ من التوابل، والحلويات والملونات غير الصالحة للاستهلاك.



