Babnet

كاس تونس لكرة القدم - الاولمبي الباجي الى الدور النهائي

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 16:43 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تاهل الاولمبي الباجي الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم بعد فوزه على النادي الافريقي بالركلات الترجيحية 3-2 اليوم الاربعاء بملعب رادس في المباراة الاولى من الدور نصف النهائي.
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (0-0).

وتالق حارس الاولبي الباجي محمد عزيز نصيبي بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية مهديا فريقه التاهل الى المباراة الختامية.
وسيتعرف نادي عاصمة السكر على منافسه في الدور النهائي بعد اجراء المباراة الثانية للدور نصف النهائي غدا الخميس بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264850


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 12 أفريل 2023 | 21 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 15:59 12:27 05:50 04:19
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 32 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1225°-1419°-1120°-1020°-14
  • Avoirs en devises
    22117,7

  • (11 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34173 DT        1$ =3,06665 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Avril)   1768,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    