كاس تونس لكرة القدم - الاولمبي الباجي الى الدور النهائي

تاهل الاولمبي الباجي الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم بعد فوزه على النادي الافريقي بالركلات الترجيحية 3-2 اليوم الاربعاء بملعب رادس في المباراة الاولى من الدور نصف النهائي.

وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (0-0).



وتالق حارس الاولبي الباجي محمد عزيز نصيبي بتصديه لثلاث ركلات ترجيحية مهديا فريقه التاهل الى المباراة الختامية.

وسيتعرف نادي عاصمة السكر على منافسه في الدور النهائي بعد اجراء المباراة الثانية للدور نصف النهائي غدا الخميس بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي.











