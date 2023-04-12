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وزارة الخارجية ...السلطات السورية تقرر اعادة فتح السفارة السورية بتونس

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 13:57 قراءة: 0 د, 51 ث
      
افادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان السلطات السورية قررت اعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

واضاف بلاغ صادراليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية، ان السلطات السورية اعلنت عن موافقتها الفورية على تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وذلك تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير لتونس لدى سوريا

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واشار البلاغ الى تواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الاخوة العريقة التى تجمع تونس بسوريا، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين وذلك في اطار الحرص على إعادة العلاقات التونسية السورية الى مسارها الطبيعي .

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته خلال لقائه في 3 افريل بقصر قرطاج، بوزير الخارجية نبيل عمار، بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق ،بعد ان اعلن في 11 مارس الفارط عزمه تعيين سفير لتونس في دمشق واستقبال سفير لسوريا في تونس .
 

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